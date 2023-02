per Mail teilen

Rund 1.300 Menschen haben laut Polizei am Sonntag in Stuttgart-Stammheim die Freilassung von "Querdenken"-Initiator Michael Ballweg gefordert. Er wurde Ende Juni vergangenen Jahres festgenommen. Die üblichen sechs Monate einer Untersuchungshaft sind also bereits überschritten. Die Gerichte begründen das mit Fluchtgefahr. Ermittelt wird wegen versuchten gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche.