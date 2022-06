Polizei in BW stattet Einsatzwagen mit Kameras aus

per Mail teilen

Die baden-württembergische Polizei hat 100 Dienstfahrzeuge mit sogenannten Dashcams ausgestattet. Damit will sie zum Beispiel gegen jene vorgehen, die keine Rettungsgasse bilden.

Mit Armaturenbrettkameras will die Polizei in Baden-Württemberg Verkehrssünder überführen. Nach einer Pilotphase seien nun in 100 der insgesamt rund 5.000 Fahrzeuge der Polizei Videokameras installiert worden, teilte das Innenministerium mit. Die Ausstattung koste rund 600.000 Euro.

Rettungsgassen und illegale Fahrzeugrennen

Es gehe um Verkehrsüberwachung - vor allem bei der Bildung von Rettungsgassen, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Für Polizei und Rettungskräfte sei es entscheidend, erst einmal zur Bergung an die Unfallstelle zu gelangen. Mit den Kameras könnten im Nachhinein Verkehrssünder verfolgt werden. Auch zur Aufzeichnung illegaler Fahrzeugrennen können die Kameras demnach nützlich sein. Die Videos dürften nur beim Anfangsverdacht einer Straftat oder einer bedeutenden Ordnungswidrigkeit angeschaltet werden.

Immer komplexere Verkehrsabläufe

Der Verkehr werde immer dichter, begründete der Sprecher den Einsatz der neuen Technik. Immer komplexere Verkehrsabläufe erforderten, dass "Verkehrsordnungswidrigkeiten oder -straftaten durch Videoaufzeichnungen beweiskräftig dokumentiert und verfolgt" würden, teilte das Ministerium mit. Innenminister Thomas Strobl (CDU) will die Dashcam-Systeme am Montag auf dem Areal der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg der Öffentlichkeit vorstellen.