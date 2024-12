Die AOK Baden-Württemberg hat in ihrem Pflegereport einen dramatischen Anstieg der Pflegebedürftigkeit im Land festgestellt. Dabei gibt große regionale Unterschiede.

Die Pflegebedürftigkeit in Baden-Württemberg ist zwischen 2017 und 2023 um knapp 66 Prozent gestiegen. Das geht aus Daten des AOK Pflegereports hervor, die auf den Abrechnungsdaten der Krankenkasse basiert. Doch regional gibt es starke Unterschiede.

Pflegebedürftigkeit in BW: Höchster Anstieg in Mannheim

Die stärksten Zuwächse bei der Pflegebedürftigkeit gab es demnach in den Großstädten. An der Spitze des Rankings steht Mannheim mit einem Plus von fast 90 Prozent, gefolgt von Heidelberg mit 80,6 Prozent. Deutlich geringer ist die Pflegebedürftigkeit in Baden-Baden (43,2 Prozent), im Neckar-Odenwald-Kreis (44,4 Prozent) und im Ortenaukreis (44,7 Prozent) angestiegen.

Doch auch die Wahrscheinlichkeit, eines Tages pflegebedürftig zu werden, ist nach Einschätzung der AOK im Vergleich zu 2017 um durchschnittlich 22 Prozent gestiegen. Mannheim steht hier mit 44 Prozent Wahrscheinlichkeit ebenfalls an der Spitze. Für den Bodenseekreis hingegen errechnete die AOK einen Anstieg von sieben Prozent.

AOK Pflegereport: Pflegesystem vor großer Heruasforderung

Insgesamt sind zwei Drittel der Pflegeleistungen Geldleistungen. Im Schnitt hat jeder fünfte Patient oder jede fünfte Patientin einen Anspruch auf vollstationäre Pflege. In Freiburg ist es sogar jeder beziehungsweise jede Vierte.

Diese Entwicklung stellt das Pflegesystem weiterhin vor große Herausforderungen, meint Matthias Fuhrer von der AOK Baden-Württemberg. Er plädiert für einen Ausbau der Pflege-Infrastruktur entsprechend dem regionalen Bedarf.