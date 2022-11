Aktion gegen Gewalt an Frauen: Orangene Schuhe in Bad Säckingen

In Bad Säckingen im Kreis Waldshut hat man einen Weg gefunden, mit dem Orange Day einen Zeichen zu setzen gegen Gewalt gegen Frauen: 139 Paar Damenschuhe stehen auf einem orangenen Band im Schlosspark Bad Säckingen (Kreis Waldshut). Jedes Paar steht für eine der Frauen, die 2020 in Deutschland durch häusliche Gewalt ums Leben kamen. Damit beteiligt sich der ZontaClub Bad Säckingen-Hochrhein an der weltweiten Kampagne „Orange the World“ . Der Club setzt sich seit Jahren für die Rechte von Frauen ein. Die sonst üblichen orangenen Lichtinszenierungen fielen aus - dafür gab es orangerote Lampions und Fackeln.