Manuel Neuer wird beim WM-Spiel am Mittwoch in Katar nicht mit "One Love"-Kapitänsbinde spielen. Damit wollte die deutsche Nationalmannschaft eigentlich ein Zeichen für Toleranz setzen. Auf Druck der FIFA zog sich der DFB jedoch von der Aktion zurück. Das stößt bei vielen in Baden-Württemberg auf Unverständnis. Derweil prüft der DFB jetzt juristische Schritte gegen die Entscheidung des Weltverbands.