Politiker aus BW kritisieren Verzicht auf "One Love"-Binde

Nationaltorwart Manuel Neuer wird bei der Fußball-WM in Katar doch nicht mit "One Love"-Kapitänsbinde spielen. Politiker aus BW werfen dem DFB vor, vor der FIFA einzuknicken.

Politiker aus Baden-Württemberg kritisieren die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bunds, bei der WM in Katar auf die mehrfarbige "One Love"-Kapitänsbinde zu verzichten. Es sei ein "moralisches Armutszeugnis für die FIFA", schrieb SPD-Landesschef Andreas Stoch auf Twitter, dass Fußballer, die ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen wollten, aus Angst vor Sanktionen nun davon abrücken. Von mangelnder Haltung sprach auch Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), ebenfalls auf Twitter.

Bernd Riexinger, Bundestagsabgeordneter der Linken für den Wahlkreis Stuttgart, kritisierte den DFB ebenfalls scharf. Dieser sollte sich "nicht beugen und standhaft sein", twitterte er. Die "One Love"-Binde sei ohnehin nur ein Kompromiss - aus seiner Sicht sei vielmehr eine Regenbogen-Kapitänsbinde nötig.

Hitzlsperger: "Traurig, dass wir an diesem Punkt angekommen sind"

Der ARD-WM-Experte und ehemalige VfB-Spieler Thomas Hitzlsperger äußerte sich am Montag nicht direkt zur "One Love"-Binde, kritisierte aber FIFA-Präsident Gianni Infantino. Dieser würde sich Fußballkapitänen wie Neuer überlegen fühlen ("He thinks he's bigger"), schrieb er auf Twitter. Es sei traurig, dass man an diesem Punkt angekommen sei. Bereits im Vorfeld hatte er bei SWR Sport gesagt, er hätte eine Regenbogen-Kapitänsbinde bevorzugt.

DFB verzichtet nach Drohung der FIFA auf "One Love"-Binde

Mit einer mehrfarbigen "One Love"-Kapitänsbinde mit Herz-Symbol wollten Nationalteams mehrerer europäischer Länder bei der Fußball-WM in Katar ein Zeichen für Toleranz setzen. Noch am Sonntag hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf diesen Entschluss bekräftigt. Der Fußballverband FIFA hatte dies untersagt und mit Sanktionen wie Gelben Karten oder gar Punktabzug gedroht. Dieses Risiko wollten die an der Aktion beteiligten Nationen nicht eingehen.

Der DFB kündigte daher am Montag an, auf die Armbinde zu verzichten. Neuendorf nannte die Entscheidung der FIFA "frustrierend" und sprach von einem "beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte". Aus seiner Sicht handle es sich um eine Machtdemonstration der FIFA. Diese begründete das Verbot mit WM-Regularien.