Natural Bodybuilding: Ohne verbotene Hilfsmittel zum Erfolg

per Mail teilen

Sport ist an diesem Samstag natürlich auch ein wichtiges Thema bei uns - Bei dem Stichwort Bodybuilding denken vermutlich viele an riesige Muskelberge und an Doping und Steroide. Doch es geht auch anders. Beim sogenannten Natural Bodybildung - da soll ein gesunder Lebensstil im Vordergrund stehen - natürlich-ästhetisch soll man aussehen und aus Stuttgart kommt eine Frau, die das auch mit 65 noch betreibt und sogar Weltmeisterin geworden ist. Misses Natural Olympia ist der Titel von Marion Roeschke - und wir haben sie getroffen.