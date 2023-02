In der kommenden Woche startet im slowenischen Planiza die Nordische Ski-WM.

Erst zum zweiten Mal mit dabei sind dann auch die Nordischen Kombiniererinnen. In der noch jungen Sportart sticht aus deutscher Sicht besonders die erst 17-jährige Nathalie Armbruster hervor.

In 9 Weltcup-rennen stand die Schwarz-wälderin in der laufenden Saison bereits 7 Mal auf dem Podest. Wir haben sie kurz vor der Abreise zur WM getroffen.