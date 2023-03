Alle zwei Jahre veranstaltet der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen (vbnw) die "Nacht der Bibliotheken". Auch BW-Bibliotheken nehmen 2023 teil.

Am Freitagabend hat in mehreren europäischen Ländern die "Nacht der Bibliotheken" stattgefunden. Alle zwei Jahre findet diese auf Initiative des vbnws statt. Die Nacht wurde von Lesungen, Krimi-Aktionen und anderen Veranstaltungen in Bibliotheken geprägt. Über 100 Bücherhäuser aus Baden-Württemberg waren in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei, genauso wie internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Dänemark und Südtirol.

Motto in diesem Jahr: Grenzenlos!

Als Motto der diesjährigen "Nacht der Bibliotheken" wurde von den Veranstalterinnen und Veranstaltern das Wort "Grenzenlos!" herausgegeben. Dieses repräsentiere die Bibliothek als Ort, "an dem Menschen aller Kulturen zusammenkommen", so der vbnw.

Ein anderes Thema, das die Welt der Literatur zur Zeit beschäftigt, sind digitale Medien, über die Bücher gelesen werden können. So startete die Gemeindebibliothek Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) in der Nacht ihren Beitritt zum Verbund "ebooks & more". Leserinnen und Lesern stehen laut der Bibliothek mehr als 25.000 E-Books, Hörbücher, digitale Magazine, Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung.

Im Südwesten finden sich einige der schönsten und bedeutendsten Bibliotheken Deutschlands:

Zentraler Festakt in Stuttgart - zahllose Aktionen im ganzen Bundesland

Das Event startete in Baden-Württemberg mit einem Festakt in Stuttgart. Kulisse dafür war die Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Aber auch in kleineren Bibliotheken verbrachten Interessierte eine Nacht mit spannender und lustiger, alter und neuer Literatur. In der Gemeinde Bibliothek Bad Schönborn gab es zum Beispiel eine Krimi-Nacht. Und in der Stadtbibliothek Freiburg stand ein Poetry-Slam auf dem Programm.

