Der sonst so triste Platz unter der Brücke am Österreichischen Platz in Stuttgart bekommt einen bunten Anstrich. Künftig sollen hier Jugendliche Sport treiben. Dafür haben 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mercedes-Benz mitangepackt. Es entsteht zwar ein Ort für ein soziales Projekt, aber Obdachlose befürchten, dass ihnen ein weiterer Ort genommen wird.