Mit einer schweren Hirnblutung wurde Nahla am Silvesterabend 2022 in die Heidelberger Uniklinik gebracht. Es gab kaum Hoffnung. Doch ein junger Chirurg rettete ihr das Leben.

Ihre Eltern Nadine und Ralf Bassler erinnern sich vor allem noch an Nahlas Schrei, der aus dem Badezimmer kam. Ihre damals 13-jährige Tochter wollte sich gerade für die gemeinsame Silvesterparty zurecht machen. Doch plötzlich fuhr ein unglaublicher Schmerz durch Nahlas Kopf, so berichtet sie es heute. Sie schrie und brach zusammen. Danach war für die Familie nichts mehr wie vorher. In Nahlas Kopf war ein Aneurysma geplatzt - eine Ausbuchtung an einem Blutgefäß im Gehirn. Ihre Überlebenschance lag bei nur einem Prozent, aber Nalah kämpfte sich ins Leben zurück.