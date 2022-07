Stadt startet "urban gardening"-Projekt im Marstallhof

Im Marstallhof in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist das "urban gardening"-Projekt gestartet. Die Stadt hat über 70 Hoch- und Tiefbeete zur privaten Nutzung freigegeben. "Urban gardening", also "Gärtnern in der Stadt“ erfreut sich überall größter Beliebtheit. Im Fall von Schwetzingen kommen zusätzliche Anreiz dazu. Die etwa 70 Parzellen wurden von der Stadt kostenlos vergeben. Und alle der vier bis sechs Quadratmeter kleinen Nutzflächen befinden sich inmitten des barocken Marstalls und werden von drei Seiten her von historischen Gebäudeteilen umrahmt. Besonders attraktiv: Direkt im Marstallhof ist das das Polizeirevier Schwetzingen untergebracht. So dass die Hoch- und Tiefbeete ziemlich sicher vor Vandalismus sind.