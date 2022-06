Überfall auf Tankstelle: Täter erbeutet Bargeld und flüchtet

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen in Mannheim Schwetzingerstadt eine Tankstelle überfallen und eine bislang unbekannte Menge Bargeld gestohlen. Der Raub ereignete sich laut Polizeipräsidium Mannheim gegen 2:30 Uhr. Der Täter trug eine weiße Sturmhaube, hielt ein Messer in der Hand und gab gegenüber dem Kassierer an, eine Pistole dabei zu haben. Der Kassierer gab dem Täter das Geld, der anschließend Richtung Innenstadt floh. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Täter wird noch gesucht.