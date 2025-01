Teure Neuanschlüsse bei MVV Fernwärme

per Mail teilen

Zahlte man im vergangenen Jahr für ein einfaches Einfamilienhaus rund 6400 Euro für einen Neuanschluß ans Fernwärmenetz, so muss man jetzt satte 3000 Euro mehr dafür bezahlen. Darauf weist eine Interessengemeinschaft von Energiekunden hin, die die Preise zum Jahreswechsel verglichen hat. Besonders interessant ist das vor dem Hintergrund, dass die MVV Energie AG ja angekündigt hat, bis voraussichtlich 2035 kein Gas mehr an Haushalte liefern zu wollen. Wer also bisher mit Gas heizte, dem bleibt nicht viel anderes übrig, als auf Fernwärme umzusatteln. Die Interessengemeinschaft der Energiekunden sieht darin eine Monopolbildung und hat angekündigt, gegen die Preissteigerung juristisch vorgehen zu wollen. Auf Anfrage des SWR teile die MVV Energie AG mit, zu der Preiserhöhung und den Hintergründen bis Anfang kommender Woche Stellung zu nehmen.