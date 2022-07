Tennis: Mannheim holt Derby-Auftaktsieg

Zum Start in die 50. Saison der Tennis-Bundesliga hat Grün-Weiss Mannheim am Sonntag 4 zu 2 beim Aufsteiger BASF TC Ludwigshafen gewonnen. Nach vier Einzeln hatte es 2 zu 2 gestanden. Danach brachten die beiden Doppel die Entscheidung. Am kommenden Spieltag treten die Mannheimer zunächst erneut auswärts an, bevor das erste Heimspiel am 10. Juli gegen Blau-Weiß Krefeld auf dem Spielplan steht. Grün-Weiss Mannheim ist Titelverteidiger und hatte 2021 zum dritten Mal in Folge den Meistertitel geholt.