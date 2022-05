Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Eine 26-jährige Motorradfahrerin ist am Freitagabend bei einem Unfall in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah ein 51-jähriger Rennradfahrer die von hinten heranfahrende Frau, als er die Spur wechselte. Durch den Zusammenprall stürzten die beide. Der Rennradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ob sie in Lebensgefahr schwebt, konnte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen nicht ausschließen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.