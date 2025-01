Elfjähriger Schlafwandler in Haßmersheim löst Polizeieinsatz aus

per Mail teilen

Ein elf Jahre alter Schlafwandler hat in der Nacht auf Freitag einen Polizeieinsatz in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ausgelöst. Sein nächtlicher Ausflug fand ein gutes Ende.

Ein elf Jahre alter schlafwandelnder Junge hat in der Nacht in Haßmersheim bei eisigen Temperaturen die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen Mitternacht hatte der nur leicht bekleidete Junge, der ohne Schuhe unterwegs war, dort die Türklingel eines Wohnhauses gedrückt. Die Bewohnerin habe öffnen wollen, nachdem sie den Jungen auf dem Bildschirm ihrer Gegensprechanlage gesehen hatte, so die Polizei. Demnach sei das Kind aber verschwunden gewesen, als die Frau die Tür geöffnet hatte. Sie alarmierte die Polizei.

Elfjähriger Schlafwandler in Haßmersheim bleibt unversehrt

Die Polizisten fragten dann die Frau, wo in der Nähe ihres Hauses Kinder wohnen. Die Beamten klapperten diese Adressen nach und nach ab, bis sie auf Abdrücke von Kinderfüßen auf dem Boden stießen. Schnell stellte sich raus: Es waren die Spuren des Schlafwandlers.

Drei Streifenwagenbesatzungen und 15 Feuerwehr-Einsatzkräfte waren an der Suche nach dem Jungen beteiligt, die etwa eine Stunde dauerte. Auch eine Drohne sei deswegen im Einsatz gewesen, so die Polizei. Schließlich sei der Junge schlafwandelnd wieder nach Hause gelaufen und unversehrt geblieben. Ein zusätzlich zu Hilfe gerufener Polizeihubschrauber konnte wieder abdrehen.