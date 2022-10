Rhein-Neckar-Kreis weitet Impfangebot aus

per Mail teilen

Der Rhein-Neckar-Kreis weitet sein Impfangebot aus - ab dem ersten November können sich auch Kinder und Jugendliche impfen lassen.

Ab einem Alter von zwölf Jahren sind Impfungen in den Stützpunkten des Rhein-Neckar-Kreises möglich. Der Kreis reagiert damit auf die seit Anfang des Monats geltende Empfehlung, Auffrischungs-Impfungen nun auch für Kinder und Jugendliche durchzuführen - vorzugsweise mit einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Die Impfstützpunkte des Rhein-Neckar-Kreises befinden sich in Eberbach, Sinsheim und im Heidelberger Patrick-Henry-Village.

Appell für Impfungen

Der ärztliche Leiter der Koordinierungsstelle Testen und Impfen appelliert an die Bevölkerung, sich weiter impfen zu lassen und Masken zu tragen. Schon jetzt seien die Krankenhäuser wegen steigender Personalausfälle an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt.