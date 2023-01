Bürgerentscheid in Nußloch soll Klarheit über Bebauungsplan geben

In Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) können Bürger am Sonntag abstimmen, ob sie einen neuen Supermarkt samt Wohnbebauung bekommen oder nicht. Der Bebauungsplan sorgt für Diskussionen.

Kommt ein neuer Supermarkt mit Wohnbebauung oder nicht? Das ist die Frage, über die die Nußlocher bei einem Bürgerentscheid am 22. Januar abstimmen sollen. Dabei geht es um eine rund 12.000 Quadratmeter große Wiese, auf der normalerweise Schafe grasen.

Diskussion zum Bebauungsplan zieht sich über Jahre

Die Fläche, auf die der neue Supermarkt und die etwa sechs Wohnhäuser entstehen könnten, ist nach Angaben der Gemeinde schon seit 2006 in der Diskussion. Damals wurde die Wiese als Sondergebiet "Einzelhandel" ausgewiesen. Das war die Grundlage dafür, dass 2019 im Gemeinderat der jetzige Bebauungsplan vorgestellt wurde. Dieser Plan sorgt seitdem für ordentlich Zündstoff. Auch Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster (parteilos) spürt die aufgeheizte Stimmung im Ort.

Joachim Förster (parteilos) ist seit 2018 Bürgermeister in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis). Gemeindeverwaltung Nußloch

"Es wird immer komplizierter, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird einfach noch emotionaler diskutiert. Es werden Halbwahrheiten erzählt."

Initiative "Nußloch Intakt" setzt sich gegen Bebauungspläne ein

Die Bürgerinitiative "Nußloch intakt" möchte das große Bauprojekt unbedingt verhindern. Franz-Josef Schoppengerd etwa befürchtet bei einer Bebauung ökologische Konsequenzen, weil der Boden bei einer Versiegelung kein CO2 mehr aufnehmen kann, und ein enormes Verkehrsaufkommen am Ortsrand.

Die Initiative "Nußloch intakt" möchte den Bebauungsplan verhindern. SWR

"Wir ziehen hier Kaufkraft an den Ortsrand und schädigen damit die Geschäfte in der Ortsmitte."

CDU und SPD stimmten im Gemeinderat dafür

Ganz anders sieht es Rouven Röser von der CDU Nußloch. Er hat sich gemeinsam mit den Vertretern der SPD im Gemeinderat für den Bebauungsplan ausgesprochen. Für Röser ist unter anderem ein breiteres Verkaufsangebot wichtig, insbesondere im Vergleich zu anderen Gemeinden.

"Es geht um den Lebensmittelmarkt, um hier ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Und eben gepaart damit, noch Wohnraum zu schaffen."

Am 22. Januar können die Nußlocher an der Wahlurne abstimmen, die Briefwahl läuft schon länger. Am Sonntagabend soll dann feststehen, ob der neue Supermarkt plus Wohnbebauung kommt oder nicht.