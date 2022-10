per Mail teilen

Der freie Platz in der Elefanten-WG im Heidelberger Zoo ist wieder besetzt. Kurz nach dem Auszug von Tarak, der jetzt in Köln eine eigene Herde führen soll, zog der Asiatische Elefant Minh-Tan in die Heidelberger Jungbullen-Gemeinschaft. Damit ist das Quartett wieder komplett. Minh-Tan wurde im Zoo Osnabrück geboren und ist fünf Jahre alt. Die Heidelberger Elefantengruppe ist Teil eines internationalen Programms zur Erhaltung der Art.