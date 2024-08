Musikvideo auf Instagram von Mihambo und Ogunleye vor Olympia

per Mail teilen

Die Oftersheimer Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich vor ihrem Start bei den Olympischen Spielen musikalisch eingestimmt. Auf Instagram musiziert sie mit Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye.

Weitspringerin und Olympia-Hoffnung Malaika Mihambo aus Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis), Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye von der MTG Mannheim und Bundestrainer Ulli Knapp haben auf der Social Media Plattform Instagram ein Video gepostet. Auf dem singen die beiden Sportlerinnen das Lied "Gratitude" von Brandon Lake, um sich auf die Olympischen Spiele in Paris einzustimmen. Der Bundestrainer spielt dazu Gitarre.

Mihambo und Ogunleye stimmen sich auf Olympia ein

Viele Kommentare zeigen sich begeistert von der Musikeinlage. "Bringt den Spirit mit ins Stadion und verzaubert die Menschen" schreibt zum Beispiel ein User oder "Gospel oder Good Spell, was können Sportler Positiveres und in diesem Fall Schöneres in die Welt transportieren?" schreibt ein anderer User.

Mihambo springt im dritten Versuch ins Finale

Die Einstimmung hat anscheinend geholfen. Malaika Mihambo hat sich am Dienstag für das Weitsprungfinale qualifiziert. Nach zwei Fehlversuchen sprang die 30-jährige Titelverteidigerin von der LG Kurpfalz 6,86 Meter und nutze damit ihre letzte Chance. Das Finale beginnt am Donnerstagabend um 20 Uhr. Die Europameisterin könnte dann als erste Weitsprung-Olympiasiegerin ihren Erfolg bei darauffolgenden Sommerspielen wiederholen.