Psychologische Psychotherapeuten in Weiterbildung wollen am Mittwoch am Uniklinikum Heidelberg streiken. Sie arbeiten an den vier Unikliniken im Land. Die Psychotherapeuten verlangen eine bessere Bezahlung und reden aktuell von armutsgefährdenden Löhnen. In einer Mittags-Demo machen sie zusammen mit Mitstreitern auf ihre Situation aufmerksam. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen, nachdem die Unikliniken in zwei Tarifrunden kein Angebot vorgelegt hätten.