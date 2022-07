Kretschmann übernimmt Schirmherrschaft über Special Olympics

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Schirmherrschaft über die Landes-Sommerspiele 2022 von Special Olympics Baden-Württemberg in Mannheim übernommen, teilte der Landesverband für die Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mit. Die regelmäßig ausgetragenen Landes-Wettbewerbe finden in diesem Jahr vom 13. bis 16. Juli an verschiedenen Sportstätten in der Ausrichterstadt Mannheim statt.

Ursprünglich waren die Spiele für 2021 geplant gewesen, mussten aber wegen der Corona-Pandemie auf dieses Jahr verschoben werden. Kretschmann unterstützt die Athletinnen und Athleten, die in elf Sportarten an den Start gehen, dabei, "mutig ihr Bestes zu geben“, betonte er bei der Fackelübergabe in Stuttgart. Die olympische Flamme wird jetzt in Mannheim erwartet.