Maßnahmen gegen Schweinepest

Mit dem Fund in Einhausen ist klar: Es wird auch sowohl in Mannheim als auch im Rhein-Neckar-Kreis sogenannte Sperrzonen geben. Wo genau sie liegen, müsse noch festgelegt werden, so ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises. Sicher sei, dass es sich um den Norden des Kreises handeln wird, der der hessischen Grenze am nächsten liegt. Unklar ist auch noch, welche Maßnahmen genau dort greifen werden - diese reichen vom Jagdverbot über ein Wegegebot und eine Leinenpflicht für Hunde, bis hin zum Ernteverbot für Getreide, so der Sprecher. Entsprechende Allgemeinverfügungen sollen in den kommenden beiden Tagen erlassen werden. Im Neckar-Odenwald-Kreis müssen von toten Wildschweinen nun Blutproben ans Karlsruher Veterinär-Untersuchungsamt geschickt werden - egal ob die Tiere geschossen oder überfahren wurden.