Ohne Herrn Hohmann aus dem Odenwald keine Mondmission

Die Welt schaute heute früh nach Cape Canaveral in Florida: Nach monatelangen Verzögerungen ist die Mondmission Artemis 1 zu einem ersten Testflug Richtung Mond gestartet, und irgendwann sollen dank dieser Mission wieder Menschen auf dem Mond landen. Wir gehen jetzt mal ganz unbescheiden davon aus, dass die Astronauten da oben sicher beim Start an Baden-Württemberg gedacht haben, genauer gesagt an einen Herrn namens Walter Hohmann aus dem Odenwald, hoch im Norden Baden-Württembergs. Denn ohne den und seine bahnbrechenden Forschungen vor mehr als 100 Jahren wären sie jetzt nicht da, wo sie sind. Friederike Kroitzsch berichtet: