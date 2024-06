EU-Fußballwelt in Heidelberg

Anmod Vorschlag:

Ob Fußballfan oder nicht – an der Europameisterschaft im eigenen Land kommt keiner vorbei. Deutschland hat sich bereits vor dem letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen die Schweiz für das Achtelfinale qualifiziert und die Stimmung steigt täglich. Das liegt natürlich auch an den Millionen Fans aus dem Ausland, die jetzt bei uns zu Gast sind, um ihre Mannschaften zu unterstützen. Viele Schotten sind z.B gerade in Heidelberg und fühlen sich da offenbar pudelwohl. Trotz 5:1 Pleite im ersten Spiel gegen die Deutsche Nationalmannschaft. Denn nach einem Unentschieden im zweiten Spiel lebt die Hoffnung, dass auch sie noch ins Achtelfinale einziehen. Die schottischen Fans in Heidelberg sind optimistisch und haben vor allem eins: Spaß. Das hat unsere SWR1 Reporterin Michaela Dymski gestern Abend auf dem Heidelberger Markplatz eindeutig feststellen können.

Ton 1 singen John McGinn 10 sek

we have got McGinn, super John McGinn …

Michaela:

Ja, sie sind stolz auf ihren John McGinn. Immer wieder wird er besungen, der schottische Nationalspieler. 200.000 Schotten seien derzeit in Deutschland, sagen die Schotten selbst. Viele eben davon in Heidelberg:

Ton 2 Umfrage: 9 sek

Beautiful, lovely, Party, Bildungs are ….

Michaela:

Ja ist doch alles gesagt über Heidelberg. Kurz und knapp:

Wunderschön, brillant, die Menschen sind nett, Wetter ist gut, die Gebäude sind großartig, und seeeehr gutes Bier. Und genau das scheinen die Schotten echt zu lieben, sagt Kellner Max.

Ton 3 Kellner Max Schotten sind super 11 sek

Die schotten sind einfach super offen …

.. deutsches Bier … keine schlechten Erfahrungen bis jetzt gemacht

Michaela:

Aber es sind ja nicht nur Schotten in Heidelberg. Auch viele Engländer, Spanier, Italiener, Dänen sind in den Gassen und Kneipen unterwegs, sagt Kellnerin Lisa. Der Nebenjob macht der Studentin gerade während der Fußball EM besonders viel Spaß:

ton 4 Kellnerin Lisa bessere Stimmung als die letzten Jahre 15 sek

es sind viel mehr Touristen ….

…. Bessere Stimmung als die letzten Jahr

Michaela:

Und selbst Nicht-Fußballfans sind von der Stimmung auf dem Heidelberger Markplatz total begeistert. Studentin Pauline genießt den Abend mit Aperol und ihren Freundinnen.

ton 5 Trikots und Fahnen auf Wangen sind süß 18 sek

Also ich muss sagen, ich bin überhaupt gar kein Fan

…Fand ich aber ehrlich gesagt ganz süß

Michaela:

Egal welche Nation, alle feiern friedlich zusammen und haben Spaß. Eine Nation vielleicht besonders. Eben die Schotten. Irgendwie fühlt es sich gerade so an, als ob sie die Fußballfan Macht auf dem Heidelberger Marktplatz übernommen zu haben. Kurzform auf Schottisch.

Ton 5 no Scottland no Party