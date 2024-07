E-Scooter in Mannheim von Brücke auf Bundesstraße geworfen

per Mail teilen

In Mannheim hat jemand am Montagabend einen E-Scooter von einer Brücke auf die darunterliegende B38a geschmissen. Vier Autos rollten über ihn und wurden schwer beschädigt.

30.000 Euro - so hoch ist der entstandene Schaden, weil am Montagabend jemand in Mannheim einen E-Scooter von einer Brücke auf die darunter liegende Bundesstraße 38a geworfen hat. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Vier Autos rollten über den E-Scooter

Im Dunkeln übersahen vier Autofahrer den kaputten E-Scooter. Er lag laut Polizei unterhalb der Brücke auf der B38a auf Höhe des Mannheimer Stadtteils Feudenheim. Die Autos rollten über den E-Scooter. Drei der vier Wagen waren dadurch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei sucht Zeugen.