Daimler Truck eröffnet in Mannheim Batterieentwicklungszentrum

In dem neuen Batterie-Technologie-Center in dem Werk in Mannheim werden Batteriezellen und Batteriesysteme für LKW entwickelt und gefertigt – und zwar Prototypen. So will der Hersteller nach eigenen Angaben neues Wissen rund um Batterien und Produktionsprozesse aufbauen. Und sich auf die künftige Serienproduktion von Lithium-Ionen-Batterien vorbereiten, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts an dem Standort beginnen soll. Andreas Gorbach, Mitglied im Vorstand von Daimler Truck betonte bei der Eröffnung heute: das Batterie-Technologie-Center sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zur Elektrifizierung der Nutzfahrzeuge und stärke das Werk in Mannheim. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht erklärte, das neue Center leiste einen wichtigen Beitrag auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Insgesamt investiert Daimler Truck den Angaben zufolge am Standort 130 Millionen Euro, im neuen Batteriecenter sind 100 Mitarbeiter beschäftigt.