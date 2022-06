per Mail teilen

Oberhalb des Philosophenwegs in Heidelberg hat es am späten Nachmittag einen kleineren Brand gegeben. Laut Polizei war das Feuer etwa 30 Meter von einem Waldweg entfernt an einer kleinen Böschung ausgebrochen. Brandstiftung könne ausgeschlossen werden. Wegen der exponierten Hanglage sei die dünne Rauchsäule allerdings weithin sichtbar gewesen.