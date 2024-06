per Mail teilen

Mitarbeiter der Stadt Mannheim haben die Blumen und Kerzen weggeräumt, die Trauernde am Marktplatz abgelegt hatten. Eine Gedenktafel soll nun an Rouven Laur erinnern.

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten kehrt der Mannheimer Marktplatz wieder in seinen Normalzustand zurück: Städtische Mitarbeiter haben angefangen, Blumen, Kerzen und Kränze wegzuräumen. Diese hatten viele Menschen in den vergangenen drei Wochen für den getöteten Polizisten Rouven Laur und die anderen Opfer der Messerattacke am Marktplatz abgelegt.

Gedenktafel erinnert an Rouven Laur

Eine Gedenktafel am Ort des Attentats auf dem Mannheimer Marktplatz soll nun an Rouven Laur erinnern.