Kinderpornografie: LKA warnt vor Betrugsmasche auf Facebook

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt vor Betrug auf Facebook im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten. Kriminelle verschicken demnach an Nutzerinnen und -Nutzer vermeintliche Security-E-Mails. Ein enthaltener Link führe dann auf eine Webseite, die vorgebe, zu Facebook zu gehören. Sobald die Nutzerinnen und Nutzer ihr Facebook-Passwort eingeben, übernehmen Kriminelle das entsprechende Facebook-Profil und verbreiten darüber kinder- und jugendpornografische Inhalte, so das LKA. So gerieten die Nutzer gekaperter Profile in den Fokus des National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Diese amerikanische Organisation meldet entsprechende Verdachtsfälle an die Polizei in Deutschland. Das LKA bittet Betroffene, Strafanzeige zu stellen.