Welle der Hilfsbereitschaft nach Wohnhausbrand in Gernsbach

Für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Gernsbach ist seit dem Wochenende nichts mehr wie es war. In der Nacht auf Sonntag brannte das Gebäude aus. Verletzt wurde niemand, aber 10 Menschen verloren ihr Hab und Gut und sind nun provisorisch untergebracht. In der Stadt Gernsbach regt sich aber eine Welle der Hilfsbereitschaft. Patrick Neumann berichtet:

Der Gernsbacher Salmenplatz vor dem Rathaus war gestern voller Menschen. Alle waren gekommen, um zu spenden. Gastronomen und Einzelhändler stifteten einen Teil ihrer Einnahmen – um den Menschen zu helfen, die alles verloren haben. Einer der Hausbewohner, der sich und die Kinder gerade noch retten konnte, war auch gekommen. Er schilderte noch einmal die dramatische Situation in der Brandnacht:

Die Stadt Gernsbach hat eine eigene Hilfsaktion gestartet. Alleine hier seien schon weit über 15.000 Euro eingegangen. Hinzu kommen nun noch die Spenden der Gernsbacher Händler und Gastronomen. Bürgermeister Julian Christ ist stolz auf den Zusammenhalt:

Einer der Geschäftsleute, die schon in der Brandnacht mit Verpflegung geholfen haben, ist Metzger Steffen Gaiser. Er sagt, der Gernsbacher Einzelhandel und die Gastronomie stehen zusammen. Schon bei der Ahrtalkatastrophe sei man aktiv gewesen.

Die Hilfsbereitschaft geht also weiter. Die Gernsbacher Bürger, das war gestern auf dem Salmenplatz zu spüren, sind betroffen von dem Unglück ihrer Mitbürger und wollen nur eines – helfen

Wenn Sie auch helfen wollen – für die Opfer der Brandnacht wird dringend Wohnraum benötigt. Bis das Haus wieder bezugsfertig sein wird, vergehen voraussichtlich etwa anderthalb Jahre.