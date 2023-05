Angenehme 23, 24 Grad - stahlblauer Himmel, Sonne pur, dazu ein leichtes Lüftchen - die Menschen in Region konnten heute wieder einen perfekten Frühsommertag genießen. Eisdielen und Straßencafés haben Hochkonjunktur - und so ist auch in den Innenstädten heute ganz schön viel Sommerflair zu erleben. Unser Reporter Peter Laube hat in Pforzheim versucht, das „Summer in the City-Feeling“ einzufangen.