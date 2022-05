Regionales "Host Town" Projekt zu den Special Olympics in Berlin

Mit dem sogenannten "Host Town Programm" sollen unmittelbar vor den Special Olympics World Games 2023 die Athletinnen und Athleten aus aller Welt auch in unserer Region willkommen geheißen werden. Vier Tage vor Beginn der Spiele in Berlin kommen Sportler aus Guatemala nach Baden-Baden, Pforzheim empfängt Teilnehmer aus Vietnam und er Enzkreis aus Bangladesch. Auch in Karlsruhe wird eine große Delegation von mindestens 80 Personen erwartet, aus welchem Land ist aber noch unklar. Das "Host Town Programm" ist das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik. Ziel sei es, ein neues Miteinander zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu entwickeln.