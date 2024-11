Das Kreativzentrum Emma in Pforzheim wird zehn Jahre alt. Hier arbeitet unter anderem Designer Rebar Aziz und entwirft Outfits für internationale Stars. Pforzheim statt New York - das führt immer wieder zu Verwirrung.

In Pforzheimer arbeitet ein Mode-Designer für den Weltstars wie Lady Gaga oder Beyoncé. Anstatt nach New York zu ziehen, oder Paris, hat er sich entschieden in der Heimat zu bleiben. Und er lebt hier, weitgehend unbekannt, in seiner eigenen Welt. Sebastian Binz über den Star der internationalen Mode aus der badischen Provinz.