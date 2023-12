Das "Herzensprojekt" hilft Obdachlosen in Karlsruhe

Ein Brettener Verein hilft jede Woche in Karlsruhe Obdachlosen und Bedürftigen. Jeden Samstag verteilen Ehrenamtliche Essen, Trinken und warme Kleidung.

Seit ungefähr einem Jahr kümmern sich Daniel und Silke Müller um Obdachlose und Bedürftige in der Region. Mit ihrem Verein "Herzensprojekt Obdachlosen- und Bedürftigenhilfe" sorgen die Eheleute Müller und weitere freiwillige Helfer jeden Samstag auf dem Karlsruher Werderplatz und Friedrichsplatz für Essen und mehr. Einmal im Monat geht es zudem nach Pforzheim.

SWR-Reporterin Louisa Guy hat den Verein bei seiner Arbeit in Karlsruhe begleitet:

Es gibt Eintopf, Wurst, Brot, frisches Obst, Saft oder Milch, aber auch Mäntel, Mützen, Handschuhe und Decken für den Winter. Speziell dann sei Hilfe nötig, erzählt Daniel Müller, aber eben auch das ganze Jahr über. An Weihnachten seien Obdachlose besonders allein und bekommen mehr Beachtung. Hunger haben sie aber das ganze Jahr über, so Müller.

Ich nutze das, wenn es geht vom Wetter her jede Woche. Ich wohne hier grade unmittelbar in der Nähe und ich find's toll, dass es solche Institutionen gibt.

Aber es dreht sich nicht nur ums Essen. Es wird geredet, sich getroffen und vor allem auch zugehört. So hat das Ehepaar Müller schon von einigen schweren Schicksalen erfahren. Nikolay Gampp ist erst 18 Jahre alt und lebt in Karlsruhe auf der Straße. Das Angebot vom Herzensprojekt nimmt er gerne wahr.

Der 18-jährige Nikolay Gampp freut sich sehr über das Angebot. SWR

Ich hab mich super gefreut, dass es auch solche Menschen gibt, die uns heutzutage unterstützen. Vor allem auch im Winter.

Geschultert von Ehrenamt, Partnern und Kooperationen

Das Herzensprojekt arbeitet mit Partnern und Unterstützern zusammen. So entsteht zum Beispiel gemeinsam mit der Initiative "Foodsharing Karlsruhe" eine Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren. Gerettete Lebensmittel, also solche, die im Müll landen sollten, aber eigentlich noch gut sind, bekommen so eine nachhaltige Verwendung.

Die Mengen, die wir retten - das Auto ist voll - das macht sich natürlich gut, dass wir hier kooperieren können, etwas abgeben können.

Besonders viele Wohnungslose in Baden-Württemberg

Immer mehr Städte im Land berichten von wachsenden Zahlen an Menschen ohne Wohnung. In Baden-Württemberg gab es im Januar 2023 rund 76.500 wohnungslose Menschen. Dabei sei nach Angaben des Sozialministeriums fast ein Drittel davon unter 18 Jahre alt. Im Jahr zuvor meldete das Statistische Bundesamt knapp 36.000 Obdachlose im Land. Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen stand Baden-Württemberg mit diesen Zahlen an der Spitze in Deutschland.