Die A8 war bei Pforzheim-West gesperrt, nachdem ein Lkw in Brand geraten ist. Er war mit Chemikalien beladen, so die Polizei, die sich aber nicht als gefährlich herausstellten.

Die A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim-West war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zeitweise komplett gesperrt. Grund dafür war ein Lkw, der in Fahrtrichtung Stuttgart in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand am Dienstagabend löschen. Allerdings mussten die Stoffe, die der Lkw geladen hatte, in der Folge genauer untersucht werden.

Chemikalien laut Polizei nicht gefährlich

Dafür war auch das zuständige Umweltamt vor Ort, so das Polizeipräsidium Pforzheim gegenüber dem SWR. Letztlich habe sich herausgestellt, dass die geladenen Chemikalien nicht explosiv und damit auch keine Gefahr darstellten.

Dennoch war die A8 für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Stuttgart wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Zeitweise war die A8 auch in Richtung Karlsruhe gesperrt, konnte in diese Richtung aber bereits früher wieder freigegeben werden.