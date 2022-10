Kind stirbt bei Unfall in Pforzheim

per Mail teilen

Bei einem Unfall in Pforzheim ist am Mittwochabend ein Kind ums Leben gekommen. Der Junge war mit einem Skateboard unterwegs und geriet auf die Straße.

In Pforzheim ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall ein Junge getötet worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr im Wohngebiet "Tiergarten". Laut Polizei hatte der siebenjährige Junge auf seinem Skateboard gelegen und war auf dem Gehweg unterwegs. Als er auf die Straße geriet, wurde er von einem Transporter erfasst. Der Junge erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.