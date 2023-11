Karlsruher OB Mentrup sieht Chancen für Michelin-Werk

Unter anderem könne man durch Vermietung leerstehender Hallen auf dem Gelände die Rentabilität des Werks erhöhen, so Mentrup gegenüber dem SWR. Die Verhandlungen, an denen sich auch die Stadt und das Wirtschaftsministerium beteiligen, seien noch nicht abgeschlossen. Von der Nachricht, dass das Werk geschlossen werden soll, sei er geschockt gewesen. Die Schließung des Karlsruher Michelin-Werks mit mehr als 50 Prozent Beschäftigten aus dem Elsass wäre ein schwerer Verlust, so Mentrup. Es handele sich um ein großartiges deutsch-französische Freundschaftsprojekt. Er übte auch Kritik an der Konzernspitze in Paris. Dort versuche man vor Abschluss der notwendigen Gespräche Fakten zu schaffen.