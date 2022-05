Polizei durchsucht Wohnungen von "Querdenkern" im Raum Karlsruhe und im Enzkreis

per Mail teilen

Bei der Durchsuchung von Wohnungen der "Querdenker"-Szene im Kreis Karlsruhe und im Enzkreis wurden laut Staatsanwaltschaft Beweismittel sichergestellt. Es gibt zwei Beschuldigte.

Die Durchsuchungen fanden in Malsch, Rheinstetten (beide Landkreis Karlsruhe) und in Remchingen (Enzkreis) statt. Sie richteten sich gegen zwei Beschuldigte. Das hat die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe bestätigt. Die "Badischen Neuesten Nachrichten" hatten zuerst über die Durchsuchungen berichtet.

Vorwurf: Foto eines Polizisten ins Netz gestellt

Den beiden werden jeweils unterschiedliche Vergehen vorgeworfen. In einem Fall geht es um einen Verstoß gegen das Urhebergesetz. Der Beschuldigte soll laut Staatsanwaltschaft im sozialen Netzwerk Telegram das Bild eines Polizeibeamten veröffentlicht haben. Der zweite Beschuldigte soll zu verbotenen, weil nicht angemeldeten Montagsspaziergängen aufgerufen haben. Unter anderem die Stadt Karlsruhe hatte unangemeldete Spaziergänge strikt verboten.

Telegram-Kanal derzeit gesperrt

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag Zeitungsberichte, wonach beide Männer denselben Telegram-Kanal benutzt hätten. Dieser Kanal sei derzeit gesperrt, teilte die Behörde mit, und zwar aus Gründen der Datensicherung und um ein Löschen der Daten zu verhindern.

Die Polizei beschlagnahmte bei den Durchsuchungen am Mittwoch Mobiltelefone und Datenträger. Die Ermittlungen dauern an.