Im Kindergarten in Ottersweier fehlt es an Erzieherinnen und Erziehern. Ein selbstgedrehter Werbefilm soll das jetzt ändern. Star des Films: die sechsjährige Alea als "Kidboss".

Bewerbungsgespräche führen, telefonieren, den Laden am Laufen halten - "Kidboss" Alea Kirn hat im Werbefilm der Kindergärten Ottersweier (Landkreis Rastatt) alles im Griff. Die Sechsjährige wurde von ihrem Kindergarten als Schauspielerin ausgesucht. Mit dem kurzen Film, der zusammen mit einer Produktionsfirma gedreht wurde, möchte der Kindergarten gegen den Fachkräftemangel im eigenen Haus vorgehen.

Kindergarten Ottersweier: viele Kinder, wenig Personal

Wie in ganz Baden-Württemberg, fehlen auch in Ottersweier Erzieherinnen und Erzieher. Der Kindergarten St. Michael betreut im kommenden Kindergartenjahr in sieben Gruppen 175 Kinder. Für die Betreuung stehen dem Kindergarten etwa 14 Fachkräfte und fünf Auszubildende zur Verfügung. Zu wenig Personal, wie die Kindergartenleiterinnen Judith Lang und Janina Weis sagen.

"Der Erziehermangel war bei uns so groß, dass wir uns eine außergewöhnliche Idee überlegt haben, wie wir die Erzieher zu uns ins Haus bekommen."

Insgesamt fehlen dem Kindergarten rund drei Vollzeit-Fachkräfte. Um genau die anzusprechen, hat er jetzt die ungewöhnliche Werbeaktion gestartet.

6-jährige Alea ist der Star des Films

Der Star des Films ist "Kidboss" Alea Kirn. Die Sechsjährige hat den Kindergarten St. Michael bis kurz vor den Sommerferien besucht. Zu Beginn des Schuljahres kommt sie in die benachbarte Grundschule Ottersweier.

In Ottersweier habe Alea mittlerweile Bekanntheit erlangt, sagt ihr Vater. Im ganzen Dorf hängen Plakate, die den Film bewerben. Bei der Bäckerei, in der Apotheke oder auch in der Büchertausch-Telefonzelle - überall ist Aleas kritischer Blick über den Rand der Bewerbungsmappe zu sehen.

Die Kinder spielen ein Merkspiel. SWR Tabea Spengler

Alea spielt im Film die Leiterin des Kindergartens

Im Film spielt Alea die Kindergartenleiterin. Sie telefoniert, organisiert und führt Bewerbungsgespräche, alles so als wäre sie der Boss - der "Kidboss" eben. Auf Youtube ist der Film seit knapp einem Monat online und hat schon jetzt 4.000 Klicks. Die Resonanz auf den Film ist durchweg positiv, wie Janina Weis berichtet.

"Wir haben wahnsinnig viel positives Feedback bekommen, ganz viele Glückwünsche, wie toll sie auch den Film finden und er hat wirklich an Reichweite gewonnen, in einer wahnsinnig kurzen Zeit."

In naher Zukunft erhoffen sich die Kindergärten in Ottersweier, die noch offenen Stellen besetzen zu können. Denn, so sagt es Alea im Film: "Ich weiß gar nicht, warum wir keine Leute finden, das ist doch schließlich der schönste Job der Welt!"