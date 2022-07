Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag in einem Geschäft in Pforzheim zwischen 10.000 und 30.000 Euro Bargeld gestohlen. Der Mann brach nach Angaben der Polizei in den Verkaufsraum ein und hebelte dort eine Geldkassette aus. Zeugen, die den Mann mit einem schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Nike" gegen 3:30 Uhr gesehen haben, sollen sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord melden.