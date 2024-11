Christkindelsmarkt Baden-Baden öffnet

Leckereien, Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck bieten die Händler an etwa 100 Ständen im Kurpark und den angrenzenden Kolonnaden zum Kauf an. Dienstags und Donnerstags gibt es ein umfangreiches Live-Programm auf der Kurhausbühne. Sogar Führungen werden angeboten über den Weihnachtsmarkt und die Krippenausstellung im Wandelgang der Trinkhalle. Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden läuft bis zum 6. Januar. Der größte Weihnachtsmarkt in der Region ist Karlsruhe. Er öffnet aber erst am kommenden Montag.