Bob Blume zum ARD-Jugendmedientag

In der heutigen Zeit sind verlässliche Informationen und solide recherchierte Nachrichten kostbarer denn je. Junge Leute werden von den Angeboten in den sozialen Netzwerken überflutet und stehen der Informationslawine oft ratlos gegenüber. Am Jugendmedientag will die ARD mit Jugendlichen in den Dialog treten. Einer der Paten des Jugendmedientages ist der Bühler Lehrer Bob Blume. Als Bildungs-Influencer erreicht er im Internet zigtausende von Menschen. Unser Reporter Patrick Neumann hat ihn im Schulunterricht am Bühler Windeck-Gymnasium besucht: