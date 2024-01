Traktoren-Konvois bei Bauernprotest im Nordschwarzwald unterwegs

per Mail teilen

Hunderte Landwirte demonstrieren seit Samstagmorgen im Nordschwarzwald erneut gegen die Agrarpolitik. Traktorengruppen fahren durch Pforzheim, den Enzkreis, den Kreis Calw und andere Landkreise.

Mit ihren Traktoren sind Landwirte seit Samstagmorgen im Nordschwarzwald unterwegs. Der Schlepper-Parcours ist laut Bauernverband in Pforzheim gestartet und geht über die Enzkreis-Gemeinden Wurmberg und Mönsheim in den Landkreis Böblingen.

Über Renningen und Weil der Stadt verläuft die Strecke weiter in den Kreis Calw. Nach einem Abstecher in den Kreis Freudenstadt führt der Parcours über Nagold und Dornstetten wieder nach Bad Liebenzell zurück.

Behinderungen durch Traktoren möglich

Eine zentrale Kundgebung ist nicht geplant. Der Verband rechnete im Vorfeld mit 750 bis 1.000 Landwirten, die sich mit ihren Traktoren auf den Weg machen. Am Vormittag hieß es seitens der Veranstalter, dass zehn Gruppen mit etwa 30 bis 40 Traktoren unterwegs seien.

Wir sind zufrieden. Wir wollen nochmal Flagge zeigen, bevor am 2. Februar die Gesetze im Bundesrat auf der Tagesordnung stehen.

Blockaden sind laut Bauernverband keine geplant, dennoch kann es stellenweise zu größeren Behinderungen kommen.

Landwirte im Nordschwarzwald wollen Druck erhöhen

Es ist bereits die zweite große Protestaktion im Nordschwarzwald in diesem Monat. Anfang Januar hatten sich rund 500 Landwirte, aber auch Handwerker und Lkw-Fahrer, an einer Sternfahrt nach Pforzheim beteiligt. Die Landwirte wollen Druck machen auf die Ampelregierung in Berlin. Sie fordern unter anderem, dass die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel bleibt. Dass die Regierung angekündigt hat, einen Teil der geplanten Kürzungen zurückzunehmen, geht vielen Landwirten nicht weit genug.

Bis zu 1.000 Landwirte wollen mit ihren Treckern an einem Protest-Parcours im Nordschwarzwald teilnehmen. dpa Bildfunk dpa-Zentralbild/Jens Büttner (Symbolbild)

Der Landesbauernverband beklagt, dass die Landwirte unter einem immer höheren Preisdruck zu leiden hätten. Das schwäche die Branche weiter und erschwere die Erzeugung heimischer Lebensmittel, so der Verband.