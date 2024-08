per Mail teilen

An den Bahnhöfen in Mühlacker und Pforzheim können laut Deutscher Bahn aktuell keine Züge halten. Grund dafür ist ein Schaden der Oberleitung bei Niefern.

Die Bahnstrecke zwischen Pforzheim und Mühlacker (Enzkreis) ist derzeit blockiert. Laut eines Sprechers der Deutschen Bahn hat ein Oberleitungsschaden in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) die Störung verursacht.

Züge werden über Bruchsal umgeleitet

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Strecke zwischen Karlsruhe und Stuttgart davon betroffen. Die Haltestellen Mühlacker und Pforzheim können wegen der Störung nicht angefahren werden. Die Züge werden deswegen über Bruchsal umgeleitet.

Oberleitung durch Fernverkehrszug beschädigt

Der Oberleitungsschaden sei nach Grünschnittarbeiten entstanden. Nach ersten

Vermutungen hat ein Fernverkehrszug am Dienstagmorgen die Oberleitung beschädigt, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte. Ein entgegenkommender Regionalzug habe die Leitung dann vermutlich endgültig heruntergerissen.

Ein Zug sei dadurch beschädigt worden und am Bahnhof in Mühlacker zum Halten gekommen. Laut Deutscher Bahn mussten Passagiere daraufhin in einen anderen Zug umsteigen und wurden nach Stuttgart gebracht.

Dauer der Störung noch nicht klar

Es sei noch nicht klar, wie lange die Störung der Strecke zwischen Karlsruhe und Pforzheim dauern werde, heißt es von der Deutschen Bahn.