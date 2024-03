750 bei ÖPNV-Kundgebung in Karlsruhe

Die Demonstranten zogen von der Zentrale der Verkehrsbetriebe im Karlsruher Osten zum Marktplatz. In der Kundgebung vor dem Rathaus forderten sie mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Nahverkehr. Die gemeinsame Aktion „Wir fahren zusammen“ von Gewerkschaft mit Fridays for Future und anderen Gruppierungen setzt sich für eine bessere Finanzierung des ÖPNV ein. Der Streik im Nahverkehr in Karlsruhe und Baden-Baden endet mit der Frühschicht am Samstag. Die Verhandlungen werden am Dienstag fortgesetzt. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe halten die Tarifforderung für nicht finanzierbar.