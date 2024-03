Der Verdächtige wurde am Mittwochmittag in Bretten festgenommen. Die Polizei war gerufen worden, weil dort ein Mann randaliere. Bei der Person handelte es sich laut Polizei um den 25 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Polizei wusste eigenen Aussagen zufolge bereits frühzeitig nach der Tat in Bruchsal, um wen es sich handelt und fahndete gezielt nach ihm. Er und sein Opfer kennen sich demnach schon länger und trafen sich zuletzt regelmäßig im Bereich vor dem Bruchsaler Bahnhof, wo sie "stark dem Alkohol zusprachen", so ein Polizeisprecher. Der 25-Jährige wird am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.