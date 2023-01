Eine neue Gastrasse ist am Mittwoch bei Bietigheim-Bissingen in Betrieb genommen worden: die Neckarenztal-Leitung. In Zukunft soll sie auch umweltfreundliche grüne Gase und Wasserstoff transportieren.

