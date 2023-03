Munition bei Wohnhausbrand in Kirchberg an der Jagst explodiert

In Kirchberg an der Jagst im Kreis Schwäbisch Hall ist bei einem Wohnhausbrand ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Unter anderem war Munition explodiert.

Laut Polizei hatte ein 84-Jähriger am Sonntagvormittag im Keller des Hauses Kerzen gegossen. Dabei geriet das Wachs in Brand und die Flammen griffen auf den Raum über.

Die Feuerwehr Kirchberg an der Jagst im Einsatz. Feuerwehr Kirchberg an der Jagst

Mann erleidet Brandverletzungen

In dem Kellerraum hatte der Mann auch Munition und Schusswaffen gelagert. Einige Munition explodierte aufgrund der Hitze. Der 84-Jährige kam mit Brandverletzungen und einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Landeskriminalamt sicherte die Munitionsbestände. Die Ermittlungen dauern an. Voraussichtlich am Mittwoch will die Polizei weitere Einzelheiten nennen.